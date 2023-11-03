Баженов: хотелось бы, чтобы неудачная серия «Спартака» прервалась в матче с «Локомотивом»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мыслями о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Смогут ли красно-белые прервать свою неудачную серию и проявить характер в матче с «Локомотивом»? Я всегда верю в нашу команду. Тем более игры с «Локомотивом» всегда очень интересные. Не могу назвать это отдельным дерби, потому что для меня, скорее, это матчи с «Зенитом» или ЦСКА. Но «Спартак» – «Локомотив» — это всё равно особая вывеска. Игры с железнодорожниками всегда складываются по-разному. Насколько я помню, борьба между командами всегда была равная и упорная. На результат влияли какие-то мелочи: самоотдача или организационные моменты не в счёт. Всегда возникали индивидуальные моменты, когда футболисты могли решать исход матча. Получится ли победить? Не знаю, посмотрим в воскресенье. Будет очень интересно!

Хотелось бы, чтобы прервалась неудачная серия. Задачу побеждать в каждом матче и отдаваться на поле никто не отменял. Я не сомневаюсь, что ребята выложатся по полной, но не могу сказать, как именно сложится матч. Результат зависит от многих факторов. Хотелось бы, чтобы после игры команда сказала, что на поле сделала всё, что только могла. Если «Спартак» покажет ту игру, на которую способен, то всё будет хорошо.

Тренерскому штабу стоит уделить внимание Наиру Тикнизяну из «Локомотива» перед воскресным матчем? Я думаю, что тренерский штаб перед каждым матчем объясняет сильные и слабые стороны игроков-противников. Иногда бывает, что кто-то из футболистов находится в наилучшей форме и выделяется среди остальных. Тикнизян один из таких. Как с ним бороться — задача тренерского штаба «Спартака», который в таких вопросах компетентен. В «Локомотиве» много ребят, которые смогут принести трудности на поле. Не будем забывать, что в команде также играет Артём Дзюба, у которого есть определённая история со «Спартаком». Он всегда неплохо играет против нас, по-особенному настраивается. У «Локомотива» есть игроки, на которых футболистам «Спартака» нужно обратить внимание и чётко выполнять установку тренера. Думаю, что ребята сами понимают, против кого им предстоит играть. Сейчас футбол стал очень разносторонним. Раньше нападающие и полузащитники больше выделялись, а теперь защитники стали больше атаковать, давать агрессию. Тикнизян сейчас на таком этапе своей карьеры. Конечно, это надо учитывать», — приводит слова Баженова Metaratings.