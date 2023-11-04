«Ньюкасл» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ньюкасл» обыграл соперника с минимальным счётом — 1:0. Единственным в матче голом отметился форвард «сорок» Энтони Гордон.
После матча 11-го тура «Ньюкасл» набрал 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Арсенал» заработал 24 очка и расположился на третьей строчке.
Напомним, в минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге английской Премьер-лиги команды сыграли вничью, а во втором «Арсенал» на выезде был сильнее соперника — 2:0.
- 4 ноября 2023
-
22:58
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:41
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:17
-
21:11
-
20:57
-
20:56
-
20:41
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:24