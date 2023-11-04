«Ньюкасл» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ньюкасл» обыграл соперника с минимальным счётом — 1:0. Единственным в матче голом отметился форвард «сорок» Энтони Гордон.

После матча 11-го тура «Ньюкасл» набрал 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Арсенал» заработал 24 очка и расположился на третьей строчке.

Напомним, в минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге английской Премьер-лиги команды сыграли вничью, а во втором «Арсенал» на выезде был сильнее соперника — 2:0.