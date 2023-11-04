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Ньюкасл – Арсенал 1:0, результат матча 11-го тура АПЛ 4 ноября 2023 года

«Ньюкасл» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
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Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ньюкасл» обыграл соперника с минимальным счётом — 1:0. Единственным в матче голом отметился форвард «сорок» Энтони Гордон.

После матча 11-го тура «Ньюкасл» набрал 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Арсенал» заработал 24 очка и расположился на третьей строчке.

Напомним, в минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге английской Премьер-лиги команды сыграли вничью, а во втором «Арсенал» на выезде был сильнее соперника — 2:0.

Англия - Премьер-лига . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Гордон – 64'    
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