Гвардиола — о Филлипсе: я хотел бы дать ему больше игровых минут, но у нас есть Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему 27-летний хавбек «горожан» Калвин Филлипс ограничен в игровой практике.

«Калвин — исключительный футболист во многих компонентах игры. Почему он не играет? Родри — наш ключевой игрок. Филлипс никогда не проявлял недовольства своим положением, никогда не позволял себе плохо тренироваться. Честно говоря, мне бы очень хотелось дать ему больше игрового времени», — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце октября появилась информация, что Филлипс может покинуть «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Английский полузащитник хочет играть регулярно. В этом сезоне Калвин провёл только четыре матча в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.