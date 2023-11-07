«Милан» — «ПСЖ»: Шкриньяр вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра группы F проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На девятой минуте счёт открыл защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр.
В предыдущем матче между этими командами, в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, победу со счётом 3:0 одержал французский клуб.
Турнирную таблицу группы F возглавляет «Пари Сен-Жермен», который набрал шесть очков в трёх стартовых турах. «Милан» занимает четвёртое место, набрав два очка. Второе и третье места занимают «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл Юнайтед» соответственно — оба клуба набрали по четыре очка.
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