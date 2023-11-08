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Глушаков рассказал, как пережил хейт из-за скандала с бывшей женой

Глушаков рассказал, как пережил хейт из-за скандала с бывшей женой
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о своих скандальных голосовых сообщения, которые всплыли в 2018 году. На них было слышно, как голос, похожий на голос Глушакова, угрожает жене от имени футболиста. В тот момент у Дениса с супругой протекал бракоразводный процесс.

«Как я справлялся с ситуацией, когда вся страна слушала мои голосовые? Это не мой голос! Были махинации, их резали, ещё что-то было. Да я шучу. Спокойно сидел, взял винца. Да, неприятно, да, в магазинах где-то узнавали, стыдно было. А потом – плевать вообще. Там просто человека подтолкнули на это. Вот самое интересное, что человек, который это всё замутил, уже сидит в тюрьме как год-полтора. Это всё аукается, нельзя это делать. И он перед этим позвонил всем и попросил прощения. Простил ли я? Не то что простил, просто закрыл на это глаза, жизнь дальше идёт, у каждого своя судьба. Иду дальше с высоко поднятой головой, знаю, что был прав во всём», — сказал Денис Глушаков в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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