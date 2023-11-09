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Сёмин: новости о возвращении Миранчука в «Локо» — слухи, которые вбрасывают агенты

Сёмин: новости о возвращении Миранчука в «Локо» — слухи, которые вбрасывают агенты
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что железнодорожники в зимнее трансферное окно хотят арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Локомотив» хочет взять Миранчука в аренду зимой? Все эти новости — слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны всё это комментировать, и создаётся совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что московский «Локомотив» хочет арендовать российского полузащитника Миранчука у итальянской «Аталанты».

28-летний Алексей является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года.

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