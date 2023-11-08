Агент Сафонов: Миранчук сам не захочет возвращаться в «Локомотив»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о том, что московский «Локомотив» хочет вернуть полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно. Сафонов считает, что российскому хавбеку не нужно возвращаться в РПЛ.

«Думаю, он сам не захочет возвращаться в «Локомотив». Как говорится, уходя — уходи. Если уж почувствовал вкус европейского футбола, более высокий уровень, то надо пробовать себя там. В «Локомотиве» ведь он мог в полноги играть. Вернуться в Россию — самый простой вариант, но если на первом месте стоит футбол, то делать этого не стоит. Лучше было бы подыскать другие варианты в Европе. Считаю, Испания Алексею подошла бы больше. Ему не хватает мощности и агрессии, но культура паса и техника позволят там раскрыться. А в «Локомотив» можно вернуться доигрывать лет в 35», — приводит слова Сафонова РИА Новости.

28-летний Алексей Миранчук является воспитанником московского «Локомотива». С 2020 года он выступает за итальянскую «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года.