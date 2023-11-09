«Арсенал» уверенно обыграл «Севилью»

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречались английский «Арсенал» и испанская «Севилья». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Василе Маринеску из Румынии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу англичан. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 30-й минуте Букайо Сака ворвался справа в штрафную и прострелил к воротам, а опережавший защитников Леандро Троссард в касание отправил мяч в сетку.

На 64-й минуте Кай Хаверц от центральной линии поля выполнил отличную передачу на ход Саке. Букайо убежал по правому полуфлангу, притормозил в штрафной, обманув тем самым Адрию Педросу, и отправил мяч в сетку мимо вратаря.

На данный момент после четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» располагается на первой строчке с девятью очками. «Севилья» находится на последнем, четвёртом месте с двумя очками.