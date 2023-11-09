Сёмин — о матче легенд ЦСКА и «Локомотива»: игра будет принципиальной

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о матче легенд ЦСКА и «Локомотива».

«Этот проект популяризирует футбол, мне это предложение понравилось, и я его принял. Если игра будет проведена, значит, к этому есть интерес. Выйти и просто походить, покрасоваться — это не для спорта, не для нашей идеи. Ребята выйдут на поле, ребята в лучшей форме. В основном будут люди, которые приносили «Локомотиву» золотые медали. Обязательно должен быть азарт, интерес игроков, я в этом не сомневаюсь. Матч будет принципиальным», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Юрий Сёмин и Валерий Газзаев будут возглавлять московские «Локомотив» и ЦСКА на матче легенд, который пройдёт 19 ноября. В тренерский штаб железнодорожников будут входить Сергей Овчинников, Олег Пашинин и Борис Игнатьев. У армейцев помогать Газзаеву будет Василий Иванов.

Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве 19 ноября и начнётся в 19:30 мск. До матча легенд болельщиков ждёт ретродискотека с участием популярных исполнителей начала 2000-х.