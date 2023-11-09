Стали известны составы команд «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд

Стали известны предварительные составы команд московских «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд, который пройдёт 19 ноября, сообщает РФС.
«Локомотив»
Вратарь: Алексей Поляков.
Защитники: Сергей Гуренко, Вадим Евсеев, Родолфо, Дмитрий Сенников.
Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Алексей Смертин, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачёв, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов.
Нападающие: Заза Джанашия, Руслан Пименов, Дмитрий Сычёв.
ЦСКА
Вратари: Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов.
Защитники: Евгений Варламов, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Валерий Минько, Алан Кусов.
Полузащитники: Евгений Алдонин, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, Элвир Рахимич, Милош Красич, Артур Тлисов.
Нападающие: Дмитрий Кириченко, Юрис Лайзанс, Денис Попов.