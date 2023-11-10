Сергей Чепчугов: в ретроматче мне делать нечего. В ЦСКА есть свои легенды

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о своём неучастии в матче легенд между армейцами и «Локомотивом».

«Матч легенд — хорошая инициатива РФС! В ЦСКА свои легенды, в таком матче мне делать нечего. Люди с харизмой, внутренним стержнем не обижаются на то, что не приглашают, а улыбаются», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве 19 ноября и начнётся в 19:30 мск. До матча легенд болельщиков ждёт ретродискотека с участием популярных исполнителей начала 2000-х.

Сергей Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время он провёл 28 матчей за клуб во всех официальных турнирах и в девяти встречах отыграл «на ноль».