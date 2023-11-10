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Нигматуллин — о матче легенд: мне не дали право выбора, но логично, что сыграю за ЦСКА

Нигматуллин — о матче легенд: мне не дали право выбора, но логично, что сыграю за ЦСКА
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче легенд ЦСКА и «Локомотива».

«Как подсказывает мне информация из открытых источников, это ретроспектива «золотого» матча, который прошёл в 2002 году между «Локомотивом» и ЦСКА. Тогда матч прошёл на стадионе «Динамо», я на тот момент выступал за армейцев. В связи с этим я сыграю за ЦСКА. Мне не дали право выбора, но если это посвящено «золотому» матчу, то логично, что сыграю за армейцев.

Я нахожусь в игровой форме. Активно в футбол не играю, но плавание и фитнес всегда со мной. С удовольствием проведу этот матч, встречусь со старыми партнёрами и друзьями. С нетерпением жду этой игры!

Я считаю, что матч легенд — прекрасное дело. С удовольствием буду участвовать, всегда участвовал. Может быть, не в таком глобальном масштабе было, но время от времени были такие матчи. Всячески поддерживаю такое начинание. Рад, что играл за разные команды и смогу принять участие в большом количестве матчей», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

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