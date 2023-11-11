Андрей Мостовой: надеюсь, «Зенит» станет чемпионом. Без разницы, в каком туре

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:1) заявил, что ему без разницы, в каком туре становиться чемпионами.

«Надеюсь, что мы станем чемпионами. Без разницы, в каком туре», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Мостовой в составе сине-бело-голубых трижды становился чемпионом РПЛ.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч. Ближайшими преследователями являются самарские «Крылья Советов» (25), а также московские ЦСКА (25) и «Локомотив» (24).