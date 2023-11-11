Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: надеюсь, «Зенит» станет чемпионом. Без разницы, в каком туре

Андрей Мостовой: надеюсь, «Зенит» станет чемпионом. Без разницы, в каком туре
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:1) заявил, что ему без разницы, в каком туре становиться чемпионами.

«Надеюсь, что мы станем чемпионами. Без разницы, в каком туре», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Мостовой в составе сине-бело-голубых трижды становился чемпионом РПЛ.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч. Ближайшими преследователями являются самарские «Крылья Советов» (25), а также московские ЦСКА (25) и «Локомотив» (24).

Материалы по теме
Андрей Мостовой: вызов в сборную России — немного неожиданно, не ждал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android