Осимхен: чем больше я говорил «нет», тем больше «Аль-Хиляль» увеличивал предложение

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о предложении от саудовского клуба «Аль-Хиляль».

«Это было безумие… чем больше я говорил «нет», тем больше они увеличивали своё финансовое предложение снова и снова! Это было буквально: вау. Это должно было изменить мою жизнь, и они никак не сдавались! Но я сказал: нет, ребята. Я остаюсь», — сказал Осимхен в интервью The Obi One Podcast.

Виктор Осимхен перешёл в итальянский клуб осенью 2020 года. В этом сезоне Осимхен принял участие в 10 матчах во всех турнирах, где забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 120 млн. Контракт нигерийского нападающего с неаполитанцами истекает 30 июня 2025 года.