Защитник «Краснодара» Алонсо: на майку Месси в каждом матче по четыре-пять претендентов

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо вспомнил пересечения с Лионелем Месси в матчах сборных и объяснил, почему до сих пор не поменялся с ним майками.

«Мы немного успели посостязаться до моей травмы в последнем матче, но у меня и до этого была не одна возможность убедиться, что это лучший футболист мира. Месси на протяжении долгих лет держит высочайший уровень игры, и в этом плане последняя встреча ничем не отличалась от предыдущих.

В одном матче мы сыграли с Аргентиной вничью, в другом проиграли. Но отличия между играми были минимальными. Когда ты выходишь против мастеров такого уровня, это добавляет мотивации и требует постоянной концентрации. Для меня это были очень эмоциональные матчи, хотя мы и старались сыграть максимально закрыто в обороне.

Футболка Лео? В каждом матче находится по четыре-пять желающих получить майку Месси, а я не из тех, кто будет ходить и просить. Ну, разве что для сына. Он уже подрос и начал понимать в футболе», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.