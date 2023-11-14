«Две проблемы никуда не делись». Что расстраивает в России нового лидера «Краснодара»

«Краснодар» со времён подъёма в Премьер-Лигу пользовался репутацией команды играющей, изобретательной, в каком-то смысле романтичной. Стиль был, а здорового цинизма для добычи трофеев не хватало. На 15-й год существования клуба приоритеты «быков» сместились в сторону результата. «Краснодар» резко прибавил в надёжности, пропустил за пол-чемпионата меньше всех в лиге (10 мячей в 15 турах), выиграл первый круг РПЛ и утвердился в качестве реального претендента на титул.

Во многом эта трансформация оказалась возможна благодаря Хуниору Алонсо. 30-летний стоппер сборной Парагвая стал настоящим боссом чёрно-зелёной обороны и своей невозмутимостью вселяет уверенность в менее опытных партнёров. Из интервью с ним вы узнаете:

откуда в Парагвае столько сильных защитников;

чем Хуниора удивляли Халк и Диего Коста;

сколько часов он добирался от Асунсьона до Калининграда;

почему у него до сих пор нет майки Месси;

что изменил в «Краснодаре» Ивич;

почему Алонсо покинул клуб, не сыграв ни матча, а после вернулся.

Но начали разговор мы с главной темы прошлой недели — игры кандидатов на золото РПЛ в Санкт-Петербурге.

«Не забиваю голову мыслями о титуле, а готовлюсь к каждому следующему матчу»

— Оправдал ожидания матч с «Зенитом»?

— Игра получилось довольно закрытой. Мы приехали за победой, но не получилось удержать победный счёт.

— С точки зрения чемпионской гонки эта ничья «Краснодару» в плюс или в минус?

— Результат нельзя назвать плохим, ведь мы по-прежнему лидируем. Но вся борьба ещё впереди.

— С двух предыдущих выездов «Краснодар» привёз всего одно очко. Последняя пауза на сборные немного сбила команду с ритма?

— Тяжело на протяжении всего чемпионата поддерживать высокий уровень игры. Соперники тоже развиваются и прогрессируют. А у нас пошла серия матчей с сильными командами: ЦСКА, потом «Спартак» в Кубке. «Крылья Советов» в этом году прилично прибавили, «Зенит» на протяжении пяти последних лет становился чемпионом России. Естественно, на нашей игре сказывается множество факторов — травмы, усталость, перелёты, переезды.

— «Краснодар» впервые реально претендует на титул. Испытываете дополнительное давление в связи с этим?

— Всё относительно. Каждый ощущает это давление по-своему. Например, я его практически не чувствую. Когда мы с «Атлетико Минейро» шли на первый за 50 лет чемпионский титул, психологический прессинг на команду был огромный. Все болельщики мечтали о золоте, и нам передавались их эмоции. Возможно, кто-то из игроков или сотрудников «Краснодара» сейчас тоже испытывает схожее давление. Для меня его не существует.

— Тяжело выбросить из головы турнирную таблицу?

— Мне — нет. Я лично не забиваю голову мыслями о титуле, а готовлюсь к каждому следующему матчу. Думаю, о чемпионстве можно будет рассуждать не раньше марта.

— Первое поражение «Краснодара» в чемпионате — в большей степени невезение?

— Это футбол. Считаю, что мы играли намного лучше ЦСКА и имели больше шансов забить. Просто не всегда удаётся довести свои моменты до конца. Нужно разобрать допущенные ошибки и постараться не повторять их в дальнейшем.

Хуниор Алонсо против Фёдора Чалова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Больше всех лидерству «Краснодара» удивились журналисты»

— Вы становились чемпионом в Парагвае, Аргентине, Бразилии, но ещё ни разу — в Европе. Пора исправить упущение?

— Да, когда я играл во Франции и Испании, мои команды не были настолько сильны, как сейчас. Во всяком случае «Лилль». Два года назад они наконец-то стали чемпионами. Сейчас мы прокладываем успешный путь с «Краснодаром»: показываем хороший футбол, лидируем и надеемся достичь титула. Но впереди ещё очень много игр.

— С точки зрения титулов вы вне конкуренции в «Краснодаре». Чувствуете повышенную ответственность в связи с этим?

— Я всегда принимал эту ответственность, где бы ни играл — в Бразилии, Аргентине или Европе. Но здесь я чувствую дополнительные обязательства перед молодыми одноклубниками, поскольку имею большой опыт и уже выигрывал трофеи.

— Вас удивил мощный старт команды в сезоне?

— Поначалу — да. Перед нами не стояло задачи обязательно занять первое место, но пока нам это удается. Сейчас мы пожинаем плоды работы, начатой ещё в январе. Новый тренер донёс до нас свои идеи, мы хорошо и правильно их восприняли. Кроме того, клуб качественно доукомплектовался. Мне кажется, больше всех нашему лидерству удивились журналисты.

— Футбол «Краснодара» действительно стал более прагматичным?

— Я не знаю, как команда играла в прошлые годы, но мы достигли первого места в таблице, выдали рекордную для клуба серию без поражений. К сожалению, уступили в Москве ЦСКА, но по-прежнему остаёмся наверху. Если в большинстве случаев мы играли лучше соперника — это прагматичный футбол или какой? Я затрудняюсь сказать.

«Ивич установил свои правила и изменил те вещи, которые в этом нуждались»

— В чём сила Ивича?

— Он всегда сконцентрирован и того же требует от нас. Мы идём шаг за шагом, от матча к матчу и готовимся к каждому конкретному сопернику, не заглядывая далеко вперёд. Тренер просит строго придерживаться плана на игру и бороться в каждом матче, независимо от того, чемпионат это или Кубок.

— Ивич производит впечатление максимально серьёзного человека. Он хотя бы иногда улыбается?

— Конечно, изредка шутит, но бóльшую часть времени пытается передать свои серьёзность и профессионализм игрокам.

— Менталитет команды реально меняется?

— Безусловно. Новый тренер установил свои правила и изменил те вещи, которые в этом нуждались. В первую очередь это касается отдачи игроков и подхода к игре. Я видел определённые моменты, которые здесь происходили, возможно, в силу местных традиций или культуры. Допускаю, что кому-то из игроков методы тренера показались необычными, но для Европы это в порядке вещей. Благодаря этому игра и результаты команды существенно улучшились, и мы продолжаем придерживаться установленных правил.

— Эти правила подразумевают штрафы?

— Штрафы за некоторые вещи существуют, но эта информация остаётся внутри команды.

— В большинстве случаев оборона «Краснодара» на три четверти состоит из латиноамериканцев. Это плюс с точки зрения коммуникации?

— Да, конечно, это помогает. Хотя после семи-восьми месяцев совместной работы мы все уже понимаем друг друга на поле с одного взгляда или жеста.

— Как молодой Волков в вашу банду влился?

— Хорошо. Волков — молодой футболист. Ему ещё многому надо научиться, а мы ему в этом стараемся помочь. Важно, чтобы он продолжал слушать и воспринимать всё, что советуют тренер и опытные игроки.

Южноамериканская «банда» «Краснодара»: Тормена (Бразилия), Алонсо (Парагвай) и Оласа (Уругвай) Фото: fckrasnodar.ru

— Интересен взгляд со стороны: чего не хватает российским центральным защитникам?

— На мой взгляд, в России достаточно хороших, физически крепких защитников. Это опять-таки связано с особенностями чемпионата. Всё-таки РПЛ отличается от испанской или бразильской лиги. Футбол здесь более силовой.

«Почти 40 часов добирался из сборной!»

— В прежних командах приходилось столько времени проводить в переездах?

— Никогда в жизни столько не ездил! Бразилия — тоже большая страна, и мы много перемещались, но там перелёты не превышали одного-полутора часов. Здесь же из-за закрытия аэропорта в Краснодаре нам приходится совершать очень долгие переезды.

— Тяжело?

— Очень. Для понимания — мой личный пример. На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону! Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально.

— Каким маршрутом последний раз добирались до Краснодара из Асунсьона?

— Считайте рейсы: Асунсьон — Сан-Паулу, Сан-Паулу — Дубай, Дубай — Москва, Москва — Калининград. В сумме я потратил 34-35 часов на дорогу. Получается, из Парагвая я выехал в среду, а к команде присоединился в пятницу. В субботу у нас была игра, а в воскресенье — 11-часовой переезд в Краснодар. Естественно, это очень тяжело.

— Спокойно переносите многочасовые перелёты?

— Меня это уже начинает немного напрягать. Уровень стресса повышается, хотя раньше такого не замечал за собой.

— В последнем матче Парагвая с Аргентиной вас унесли с поля на носилках. Что случилось?

— Ничего особенного, просто немного перегрузился квадрицепс — следствие всё тех же проблем: перелётов, тренировок, усталости. Матч был очень важным для нас и требовал максимальной отдачи.

«На майку Месси в каждом матче по четыре-пять претендентов»

— Вас заменили на 76-й минуте, а Месси вышел на 53-й. Успели с ним посостязаться?

— Немного успели, но до этого мы уже играли три или четыре раза за сборные, и у меня была не одна возможность убедиться, что это лучший футболист мира. Месси на протяжении долгих лет держит высочайший уровень игры, и в этом плане последняя встреча ничем не отличалась от предыдущих.

— Какая из четырёх встреч с гением запомнилась больше остальных?

— В одном матче мы сыграли с Аргентиной вничью, в другом — проиграли. Но отличия между играми были минимальными. Когда ты выходишь против мастеров такого уровня, это добавляет мотивации и требует постоянной концентрации. Для меня это были очень эмоциональные матчи, хотя мы и старались сыграть максимально закрыто в обороне.

— Майки Лео ещё нет в коллекции?

— Нет, в каждом матче находится по четыре-пять желающих получить майку Месси, а я не из тех, кто будет ходить и просить. Ну, разве что для сына. Он уже подрос и начал понимать в футболе.

— Вы трижды играли с будущими чемпионами мира вничью, а в 2016-м даже победили в гостях. Как вам это удаётся?

— Парагвай только раз в истории побеждал Аргентину в гостях, и это было как раз в 2016 году. Исторический матч! Месси не играл, но и без него нам пришлось очень сложно. Они не реализовали пенальти (Агуэро. — Прим. «Чемпионата»), а мы использовали свой шанс и здорово отзащищались.

Хуниор Алонсо против Месси Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

«Чилаверт отдалился от футбола. О его личной жизни почти ничего не известно»

— В этом сезоне в РПЛ собралась целая пятёрка парагвайцев: Алонсо, Бальбуэна, Медина, Дуарте, Фернандес. Четверо — центральные защитники. О чём это говорит?

— Медина — всё-таки полузащитник. Но вообще Парагвай всегда растил сильных защитников. У «Динамо» в центре обороны играют сразу два моих соотечественника (Бальбуэна и Фернандес. — Прим. «Чемпионата»), за «Спартак» выступает Дуарте. По своей стилистике российский чемпионат очень похож на парагвайский, и это тоже может быть одной из причин нашей успешной адаптации здесь.

— Чем объяснить такую концентрацию классных защитников в небольшой даже по южноамериканским меркам стране?

— Так исторически сложилось. В нашем футболе физика преобладает над техникой. Соответствующе построен тренировочный процесс. Поэтому сборная Парагвая всегда славилась игроками оборонительного плана.

— Но при этом самый знаменитый парагвайский футболист всех времён и народов — вратарь?

— Прямо сейчас наш самый известный футболист — полузащитник. Играет в «Ньюкасле» (Мигель Альмирон. — Прим. «Чемпионата»). В Парагвае были классные игроки центра поля и атаки, но самой сильной линией сборной традиционно считается оборона. Хотя вы правы — самой значимой личностью в истории парагвайского футбола был и остаётся голкипер. Хосе Луис Чилаверт несколько раз признавался лучшим вратарём мира. Это легендарная личность, человек с сильным внутренним стержнем.

— Вы знакомы?

— Лично — нет. Один раз с ним виделся: сфотографировался — и всё.

— Когда я встретил Чилаверта на ЧМ-2014, с трудом узнал — настолько располнел. Как он сейчас?

— Да-да, он очень изменился. В последние годы Чилаверт отдалился от футбола. О его личной жизни почти ничего не известно. Он довольно закрытый человек.

«РПЛ сопоставима по уровню зарплат с Испанией и Бразилией»

— Франция, Испания, Аргентина, Бразилия, Россия — где вы чувствовали себя наиболее комфортно?

— В Бразилии. Мы жили в Белу-Оризонти, красивом городе с приятным климатом — ни холодно, ни жарко. Меня очень тепло приняла команда, а самое главное — семья была рядом и тоже комфортно себя чувствовала. Мне было хорошо там во всех отношениях, как в профессиональном, так и в житейском.

— По уровню зарплат РПЛ на каком месте в пятёрке стран, где вы играли?

— Сейчас различия между Европой и Южной Америкой стираются. В лучших клубах Бразилии уже платят на уровне европейских топ-чемпионатов. Только в Испании в двух-трёх топ-клубах зарплаты намного больше, у остальных команд они плюс-минус одинаковые. Сопоставимые с российскими и бразильскими.

— Вы на себе прочувствовали уровень топ-лиг Европы. Рекомендовали бы молодым россиянам ехать туда?

— Это зависит от амбиций футболистов. При этом не каждому удаётся адаптироваться в Европе. Если за шесть-восемь месяцев не освоился в команде — как правило, возвращаешься обратно. Но если молодые российские игроки хотят расти и развиваться, то им стоит попробовать.

— Лучший нападающий РПЛ прямо сейчас?

— Джон [Кордоба]. Мне кажется, с точки зрения физики и техники он сильнее всех в российской лиге. Совершенный нападающий.

— А из российских форвардов кого-то выделите?

— Нет, российские игроки не приходят на ум.

«Халк немного рассказал о России»

— В «Лилле» вы немного поиграли у Марсело Бьелсы. Успели понять, почему его называют El Loco?

— Из-за его манеры тренировать, управлять коллективом. Если он возглавляет команду, то стремится полностью контролировать все процессы и самостоятельно принимать абсолютно все решения. Президент или владелец клуба не могут вмешиваться в процесс и говорить ему, что делать. Как только это происходит, Бьельса сразу уходит. Поэтому его и называют El Loco, Безумец.

— Карлос Тевес — самый крутой нападающий из тех, с кем играли?

— Мне посчастливилось поиграть с Карлосом полтора года в «Боке». Вместе мы выигрывали чемпионат Аргентины. Естественно, Тевес — нападающий высочайшего уровня. Но среди моих партнёров в «Атлетико Минейро» были не менее классные форварды — такие как Диего Коста, Халк. Они тоже привнесли много в моё футбольное развитие.

Хуниор Алонсо и Халк Фото: atletico.com.br

— Чем-то удивляли?

— Да, подходом к работе, профессионализмом и высочайшим уровнем. Даже в 35-36 лет Халк и Коста выделялись на общем фоне в чемпионате Бразилии.

— Реально было таких крепышей сдвинуть с места?

— Почему нет? Не зря говорят: как ты тренируешься, так потом и играешь. На этих занятиях мы моделировали ситуации, которые потом могли произойти в игре. Мне нравилось толкаться с Халком и Диего на тренировках, и далеко не всегда они выигрывали единоборства.

— Халк рассказывал про Россию?

— Только перед моим переездом в «Краснодар» Халк немного рассказал о России, но без особенных деталей.

— С Барриосом со времён «Боки» не поддерживаете отношения?

— С Вильмаром я сыграл всего два матча. Вскоре после моего перехода в «Боку» он ушёл в «Зенит», поэтому подружиться мы просто не успели. Если встречаемся на поле, здороваемся, ничего больше.

— В «Атлетико Минейро» вашим партнёром был легендарный Диего Годин. Реальный топ?

— С ним мы поиграли всего два месяца, когда я вернулся из Краснодара в Бразилию. Потом у него возникли проблемы с коленом, и Годин уехал. Так что многому научиться у него мне не удалось. Хотя вне поля мы достаточно часто общались, но в основном на личные, отвлечённые темы.

— Фото с сигарой и кубком в раздевалке — что это было?

— Мы тогда переписали историю «Атлетико Минейро». Клуб впервые выиграл три титула в один год — чемпионат штата и страны, а также Кубок Бразилии.

Хуниор Алонсо в раздевалке «Атлетико Минейро» Фото: atletico.com.br

— С Лукасом Оласой вы до «Краснодара» пересеклись в «Сельте» и «Бока Хуниорс»?

— Нет, когда я приехал в «Сельту», Лукас уже уехал в «Боку», а когда я попал в «Боку», он покинул Буэнос-Айрес. Мы знали друг друга и раньше, но одноклубниками стали только в «Краснодаре».

«Кто-то спокойно воспринимает разлуку с родными, а мне — тяжело»

— В январе 2022 года вы подписали контракт с «Краснодаром», а уже в марте его приостановили и вернулись в «Атлетико Минейро». Объясните свои мотивы?

— Все знают о той проблеме, которая тогда возникла.

— Клуб без проблем отпустил?

— Да, клуб с пониманием отнёсся к моему решению.

— Раз вы вернулись, значит, переосмыслили ситуацию?

— Мне позвонили из клуба и сказали, что команда находится в непростом положении и мне нужно вернуться. В итоге я снова играю за «Краснодар». И прямо сейчас мы лидируем в РПЛ.

— В мае вы говорили, что посоветуетесь о будущем с женой, летом — что не останетесь в России. Однако вы по-прежнему здесь. Что-то изменилось?

— Да, мы поговорили с семьёй, но две проблемы никуда не делись. Во-первых, они не могут быть со мной из-за того, что в Краснодар не летают самолёты. А международной школы, куда могли бы ходить два моих сына, в городе нет. Поэтому семья остаётся в Парагвае. Не скрою, психологически для меня это сложная ситуация. Кто-то спокойно воспринимает разлуку с родными, а мне — тяжело.