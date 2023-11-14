Вратарь молодёжной сборной России Москвичёв высказался о взаимоотношениях в команде

Голкипер молодёжной сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв рассказал о взаимоотношениях в национальной команде.

«Парни из «Зенита», кто играет в «молодёжке», приехали самые первые на сбор, поэтому мы здесь с субботы. Успели уже восстановиться и потренироваться. Тумблер полностью переключили, всё хорошо.

Взаимоотношения в команде отличные, со всеми парнями давно знаком. Саня Дегтёв много времени провёл в «Газпром»-Академии. С Даней Голиковым мы всю жизнь играем друг против друга. И в сборную практически всегда вместе вызывались», — сказал Москвичёв в эфире «Матч ТВ».

Молодёжная сборная России проводит учебно-тренировочный сбор с 11 по 19 ноября, в рамках которого сыграет с командой Беларуси U21 и минским «Динамо».