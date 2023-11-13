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Салтыков пропустит сборы молодёжной национальной команды России по медицинским причинам

Салтыков пропустит сборы молодёжной национальной команды России по медицинским причинам
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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков пропустит сборы молодёжной национальной команды России по медицинским причинам.

«Никита Салтыков прибыл с дискомфортом в коленном суставе, которое появилось во время матча РПЛ с «Уралом». Чтобы не рисковать здоровьем футболиста, тренерским и медицинским штабами сборной было принято решение отпустить его в расположение клуба для полноценного восстановления и предотвращения потенциальной возможности травматизма», — приводит слова врача сборной Ивана Агапова пресс-служба команды.

Вместо игрока «Крыльев Советов» вызван полузащитник «Чертаново» Иван Иванов.

Салтыков в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1) вышел в старте и был заменён на 83-й минуте. Также в этой игре 19-летний россиянин отметился голевым пасом.

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