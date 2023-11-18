Агент: пока никто не знает, когда Кайо вернется на поле

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы бразильского защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Кайо уже в Краснодаре, в расположении клуба. Его восстановление идёт очень хорошо, но о сроках рано говорить. Пока никто не знает, когда он вернётся на поле», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Кайо провел пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 32 очка за 15 матчей. В ближайшем туре «Краснодар» встретится с «Уралом» 26 ноября.