Как победители первого круга финишировали в РПЛ? Приятные цифры для «Краснодара»

Впервые с 2020 года победителем первого круга РПЛ стал не «Зенит». У сине-бело-голубых был шанс взобраться на первую строчку, однако они не справились с «Краснодаром» (1:1). «Быки» лидируют в чемпионате с отрывом от «Зенита» в два очка. А как раньше победители первого круга РПЛ финишировали по итогам сезона? Мы взяли статистику с первого розыгрыша РПЛ (ранее турнир назывался РФПЛ).

Сезон-2002. Лидер первого круга — ЦСКА (32 очка), чемпион — «Локомотив» (66 очков)

ЦСКА завершил первый круг с преимуществом в три очка. Следом расположились «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники прошли второй круг чуть лучше соперников и догнали армейцев. Для определения чемпиона потребовалось провести «золотой» матч — «Локо» обыграл ЦСКА и впервые в истории завоевал золотые медали.

Сезон-2003. Лидер первого круга — ЦСКА (33 очка), чемпион — ЦСКА (59 очков)

Армейцы мощно провели первую часть чемпионата (10 побед в 15 матчах) и создали неплохой задел в шесть очков. Любопытно, что на второй строчке расположился «Сатурн-REN TV», а «Локо» был лишь восьмым, «Спартак» — 12-м. ЦСКА в итоге стал чемпионом, а в топ-3 по итогам сезона также вошли «Зенит» и «Рубин».

Сезон-2004. Лидер первого круга — «Торпедо» (31 очко), чемпион — «Локомотив» (61 очко)

В 2004 году сложилась интересная ситуация. «Торпедо» по итогам 15 туров лидировало в чемпионате (31 очков) и забило больше всех в лиге (30 мячей). В топ-3 также вошли «Зенит» (30 очков) и «Крылья Советов» (28 очков). Будущий чемпион — «Локомотив» — находился только на четвёртой строчке в таблице. Железнодорожники одержали 11 побед в 15 матчах второго круга и во второй раз в истории взяли золотые медали. ЦСКА завершил сезон на второй строчке с отставанием в одно очко.

Футболисты «Локомотива» празднует второе чемпионство в истории Фото: РИА Новости

Сезон-2005. Лидер первого круга — «Локомотив» (33 очка), чемпион — ЦСКА (62 очка)

«Локо» за 15 матчей не потерпел ни одного поражения (девять побед, шесть ничьих). Московская команда создала отрыв в четыре очка, однако завершила сезон только на третьей строчке, пропустив вперёд и ЦСКА, и «Спартак». Армейцы после первого круга уступали «Локомотиву» четыре балла, но по итогам сезона опередили на шесть очков.

Сезон-2006. Лидер первого круга — ЦСКА (28 очков), чемпион — ЦСКА (58 очков)

ЦСКА и «Спартак» завершили первый круг с одинаковым количеством очков — по 28. Во второй части сезона обе команды набрали ещё по 30, однако ЦСКА опередил соперника по дополнительным показателям. При этом красно-белые забили гораздо больше, чем красно-синие (60 мячей против 47), но армейцы пропустили на восемь мячей меньше.

Сезон-2007. Лидер первого круга — «Зенит» (27 очков), чемпион — «Зенит» (61 очко)

Клуб из Санкт-Петербурга завершил первый круг в статусе лидера, опережая «Спартак» на одно очко. А на третьей строчке находилась «Москва», которой сейчас уже не существует. По итогам сезона тройка лидеров претерпела незначительные изменения. ЦСКА вырвался на третье место, а вот «Зенит» и «Спартак» остались при своих. Сине-бело-голубые оформили чемпионский титул по итогам заключительного тура.

«Зенит» впервые стал чемпионом России в 2007 году Фото: РИА Новости

Сезон-2008. Лидер первого круга — «Рубин» (29 очков), чемпион — «Рубин» (60 очков)

«Рубин», «Амкар», «Динамо» — вот такой необычной была тройка по итогам первого круга. Третью команду от первой отделяли всего два очка. Казанский клуб впервые в истории завоевал золотые медали, «Динамо» сохранило третье место, а «Амкар» завершил турнир на четвёртой строчке. Серебряные медали получил ЦСКА, который после 15 туров распологался на восьмой строчке в таблице.

Сезон-2009. Лидер первого круга — «Рубин» (28 очков), чемпион — «Рубин» (63 очка)

Спустя год ситуация повторилась — «Рубин» снова выиграл и первый круг, и весь чемпионат. Команда Курбана Бердыева опять прошла вторую часть сезона чуть лучше, чем первую. Если по итогам первого круга ещё были какие-то вопросы (отрыв от «Спартака» составлял всего одно очко), то к финишу чемпионата казанский клуб сформировал преимущество в восемь очков.

«Рубин» — чемпион России в 2009 году Фото: РИА Новости

Сезон-2010. Лидер первого круга — «Зенит» (39 очков), чемпион — «Зенит» (68 очков)

Сине-бело-голубые показывали завидную стабильность на протяжении всего сезона. По итогам первого круга команда Лучано Спаллетти не потерпела ни одного поражения и привезла ближайшему преследователю — ЦСКА — девять очков. Конкуренты периодически сокращали отставание, однако догнать и уж тем более перегнать «Зенит» никому не удалось. Сине-бело-голубые захватили лидерство в 9-м туре и довели дело до логичной победы в чемпионате.

Сезон-2011/2012. Лидер первого круга — ЦСКА (34 очка), лидер первого этапа — «Зенит» (61 очко), чемпион — «Зенит» (88 очков)

Первый сезон, проведённый по схеме «осень-весна». Он же переходный. Турнир разделили на два этапа. Первый прошёл в традиционном формате «каждый с каждым», после чего команды разделили на две восьмёрки, которые провели мини-турнир в два круга. По итогам 15 туров лидировал ЦСКА, после 30-го — «Зенит». В результате сине-бело-голубые завоевали золото, при этом «Спартак» отстал аж на 13 очков.

Сезон-2012/2013. Лидер первого круга — ЦСКА (36 очков), чемпион — ЦСКА (64 очка)

Армейцы солидно проявили себя по итогам первого круга — 12 побед в 15 матчах. Ближайшие преследователи — «Зенит» и «Анжи» — отстали от лидера на три очка. По итогам сезона тройка лидеров не претерпела никаких изменений. «Зенит» отстал от чемпиона на два очка, «Анжи» — на 11.

ЦСКА — чемпион России в сезоне-2012/2013 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Сезон-2013/2014. Лидер первого круга — «Зенит» (36 очков), чемпион — ЦСКА (64 очка)

После первого круга ничто не предвещало, что ЦСКА станет чемпионом. Будущий триумфатор находился всего лишь на четвёртой строчке, а отставание от лидирующего «Зенита» составляло девять очков. Армейцы мощно прошли второй круг (12 побед в 15 матчах), вернули себе лидерство в 29-м туре и добрались до золотых медалей.

Сезон-2014/2015. Лидер первого круга — «Зенит» (35 очков), чемпион — «Зенит» (67 очков)

Преимущество «Зенита» было ощутимым уже по итогам первого круга — «Краснодар» отставал от лидера на пять очков. Сине-бело-голубые не упустили своего во второй части турнира. В итоге клуб из Санкт-Петербурга добрался до золотых медалей, а преследователи (ЦСКА, «Краснодар») отстали на семь очков.

«Зенит» празднует чемпионство в 2015 году Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Сезон-2015/2016. Лидер первого круга — ЦСКА (36 очков), чемпион — ЦСКА (65 очков)

Армейцы по итогам первого круга привезли ближайшим преследователям («Ростов» и «Локомотив») шесть очков. Казалось, в такой ситуации ничего не помешает московскому клубу взять золотые медали. ЦСКА и стал чемпионом, однако завоевал трофей только по итогам 30-го тура. «Ростов» пришёл к финишу вторым с отставанием в два очка.

Сезон-2016/2017. Лидер первого круга — «Спартак» (37 очков), чемпион — «Спартак» (69 очков)

Красно-белые уже по итогам первого круга создали себе хороший задел в семь очков. При этом третья команда — «Краснодар» — проигрывала и вовсе 10. В результате «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России, а ближайший преследователь — ЦСКА — отстал на семь очков. Замкнул первую тройку «Зенит», набравший 61 очко.

Сезон-2017/2018. Лидер первого круга — «Локомотив» (32 очка), чемпион — «Локомотив» (60 очков)

Железнодорожники провели вторую часть сезона чуть хуже, чем первую, но это не помешало команде вернуть себе чемпионский титул. «Зенит» рухнул со второго места на пятое, «Спартак» поднялся с шестой строчки на третью, а ЦСКА — с третьей на вторую. При этом армейцы отстали от лидера всего на два очка.

«Локомотив» — чемпион России в сезоне-2017/2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сезон-2018/2019. Лидер первого круга — «Зенит» (34 очка), чемпион — «Зенит» (64 очка)

11 побед в 15 матчах, 34 очка, первая строчка в таблице — с таким набором «Зенит» завершил первый круг. В топ-3 также вошли «Краснодар» и ЦСКА, которые отстали на пять и восемь очков соответственно. Армейцы по итогам сезона выпали из первой тройки, куда ворвался «Локомотив», который завершил сезон на второй строчке.

Сезон-2019/2020. Лидер первого круга — «Зенит» (33 очка), чемпион — «Зенит» (72 очка)

«Зенит» по итогам первого круга набрал больше всех очков (33), забил больше всех мячей (30) и пропустил меньше всех (8). При этом команда Сергея Семака провела вторую половину чемпионате ещё сильнее и привезла ближайшему сопернику 15 очков. В топ-3 после 30 туров вошли «Локомотив» и «Краснодар».

Сезон-2020/2021. Лидер первого круга — ЦСКА (32 очка), чемпион — «Зенит» (65 очков)

Армейцы завершили первый круг в статусе лидера РПЛ, но «Зенит» отставал всего на одно очко. ЦСКА откровенно завалил вторую половину сезона (18 очков) и пришёл к финишу только на шестой строчке. 15-й тур — последний, когда армейцы лидировали в том чемпионате. А чемпионом в третий раз подряд стал «Зенит», который опередил «Спартак» на восемь очков.

Сезон-2021/2022. Лидер первого круга — «Зенит» (33 очка), чемпион — «Зенит» (65 очков)

Клуб из Санкт-Петербурга по итогам 15 туров забил 39 мячей — лучший результат в лиге. Сине-бело-голубые набрали 33 очка, у «Динамо» было на четыре меньше, у «Сочи» — на шесть. По итогам 30 туров черноморский и московский клубы поменялись местами, а «Зенит» спокойно финишировал первым.

«Зенит» празднует завоевание трофея в 2022 году Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Сезон-2022/2023. Лидер первого круга — «Зенит» (39 очков), чемпион — «Зенит» (70 очков)

Клуб из Санкт-Петербурга завершил первый круг с какими-то фантастическими цифрами. 12 побед в 15 матчах, ни одного поражения, 39 очков, 44 забитых мяча, пять пропущенных. Ближайший преследователь — «Спартак» — отстал на семь очков. По итогам сезона компанию «Зениту» в тройке призеров составили ЦСКА и «Спартак». Армейцы отстали от лидера на 12 очков, красно-белые — на 16.

Таким образом, победитель первого круга РПЛ становился чемпионом 15 раз. В шести случаях золотые медали доставались другому клубу.