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Дубль экс-спартаковца Мирзова принёс «Нефтчи» победу в матче с «Зенитом»

Дубль экс-спартаковца Мирзова принёс «Нефтчи» победу в матче с «Зенитом»
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Сегодня, 18 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались азербайджанский «Нефтчи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды играли на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на девятой минуте. Его автором стал российский полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов. «Зенит» смог отыграться на 56-й минуте благодаря голу бразильского полузащитника Эдуардо Кейроса. На 62-й минуте бывший игрок «Спартака» Мирзов дальним ударом оформил дубль и принёс своей команде победу.

Напомним, подопечные Сергея Семака идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после первого круга. «Нефтчи» после 13 сыгранных матчей в чемпионате Азербайджана располагается на шестом месте. В активе команды 18 очков.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023 . Товарищеские матчи
18 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Мирзов – 9'     1:1 Кейрос – 56'     2:1 Мирзов – 62'    
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