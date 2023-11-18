Дубль экс-спартаковца Мирзова принёс «Нефтчи» победу в матче с «Зенитом»

Сегодня, 18 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались азербайджанский «Нефтчи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды играли на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на девятой минуте. Его автором стал российский полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов. «Зенит» смог отыграться на 56-й минуте благодаря голу бразильского полузащитника Эдуардо Кейроса. На 62-й минуте бывший игрок «Спартака» Мирзов дальним ударом оформил дубль и принёс своей команде победу.

Напомним, подопечные Сергея Семака идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после первого круга. «Нефтчи» после 13 сыгранных матчей в чемпионате Азербайджана располагается на шестом месте. В активе команды 18 очков.