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Рис Джеймс — о травмах: теперь осознаю, что если тело кричит, то нужно притормозить

Рис Джеймс — о травмах: теперь осознаю, что если тело кричит, то нужно притормозить
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Защитник «Челси» Рис Джеймс рассказал о своём текущем физическом состоянии, а также о том, какие он сделал выводы после перенесённых в своей карьере травм.

«Я давно не чувствовал себя так хорошо. Определённо, мои силы и физическая форма постепенно восстанавливаются. Моё тело предупреждало меня, но я не прислушивался к нему. Теперь я осознаю в большей степени: если что-то в организме кричит, то нужно притормозить», — приводит слова Джеймса журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в 2023 году 23-летний футболист травмировался шесть раз. Последним повреждением Джеймса стала травма подколенного сухожилия, от которой он восстановился в минувшем октябре.

В нынешнем сезоне англичанин сыграл в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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