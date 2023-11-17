Рис Джеймс навестил фаната «Челси», который получил инфаркт во время игры команды с «Сити»

Защитник «Челси» Рис Джеймс навестил в больнице болельщика лондонского клуба, получившего инфаркт во время минувшего матча английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (4:4).

Фото: Социальные сети Риса Джеймса

«Сегодня вечером я посетил больницу для того, чтобы навестить болельщика «Челси», у которого случился сердечный приступ во время нашей игры с «Манчестер Сити». Он был мёртв в течение 20 минут, но медикам удалось спасти его жизнь. Он сильный человек, которого поддерживает замечательная семья. Я так счастлив, что он быстро восстанавливается.

Жизнь так драгоценна и непредсказуема. В любой момент может случиться всё что угодно, поэтому наслаждайтесь каждым моментом, даже когда дела складываются непросто. Будьте добры и всегда проявляйте любовь, ведь вы никогда не знаете, через что проходят люди и что их ждёт за углом», — написал Джеймс в своей социальной сети.