Хохлов: на игры РПЛ меньше народу ходит, чем на ретроматч «Локомотива» и ЦСКА

Бывший игрок московских «Локомотива» и ЦСКА Дмитрий Хохлов заявил, что на игры МИР РПЛ ходит меньше народу, чем на золотой ретроматч железнодорожников и армейцев.

«Отличная атмосфера, не ожидал. На матчи РПЛ меньше ходят, чем сегодня. Великолепно! Пришли, поддержали в такой мороз. Чувствуется поддержка болельщиков. Без болельщиков футбол мёртв. Пустые трибуны и стадионы — для кого они? Любой спортсмен так скажет. Всё делается не только для титулов, но и для болельщиков», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил на 56-й минуте Дмитрий Лоськов, который ударил издали, а Руслан Нигматуллин парировал удар, но мяч всё равно закатился в ворота.