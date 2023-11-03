Хохлов: Куба? Не надо обращать внимания на отсутствие достойных соперников сборной России

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем матче национальной команды с Кубой.

«Сборной России особо не приходится выбирать соперников в этой ситуации. Главное, что нашлась Куба и матч состоится. На мой взгляд это важнее, чем всё остальное. По поводу самой Кубы ничего не могу сказать, не знаю, что это за команда.

Интерес к матчу? Можно посмотреть, почему бы и нет? Интересно само качество игры. Не нужно обращать внимания на то, что нет достойного соперника», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.