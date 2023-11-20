Бывший тренер Мудрика: родителям Михаила сразу сказал — какой из него танцор, он футболист

Экс-тренер Михаила Мудрика в ДЮСШ Михаил Меркулов рассказал о том, каким был в детстве полузащитник «Челси» и сборной Украины.

«В случае с Михаилом, наверное, не родители его привели в футбольную школу, а он их, потому что очень хотел играть в футбол. Мама водила его на пляски. По-видимому, все уже читали, что Михаил профессионально занимался танцами. Но думаю, что родители не пожалели, что привели его в футбол. Я сразу им сказал: «Какой из него танцор, он футболист».

Первые шаги Михаила в футболе начались в городе Красноград. Все им гордятся в этом городе – и Мудриком, и Луниным. С раннего детства Михаил был заметен, скор, координирован. Всё началось с футзала, где мы стали серебряными призёрами. У меня он занимался четыре года, ездили мы по разным чемпионатам, впоследствии родители повезли его на просмотр в «Металлист». Отец спрашивал меня тогда: «Михаил Васильевич, можно везти его показывать или нет?» Конечно, можно. Его зачислили в «Металлист», и оттуда он своим трудом пробился на высокий уровень. Футбол – это вся жизнь для него.

То, что он такой быстрый, это у него с детства. Миша трудолюбив, он пахал на тренировках в школе, приходил из ДЮСШ и совершенствовал что-то дома. Мы набрали снова 46 детей. И все наши воспитанники живут на примере Мудрика. Они смотрят все матчи, живут им, болеют – потом мы с ними обсуждаем все его матчи за «Челси». Не понимаю, когда люди сидят на диване и пишут о нём разный бред. Мне уже сам Мудрик говорил: «Михаил Васильевич, вы не читайте то, что там пишут».

Он не жаден до паса. И знает, что футбол — это командная игра, а индивидуальные качества нарабатываются для того, чтобы команда играла в футбол. Вы где-то видели, чтобы он не отдал пас или пожалел? Он все даёт, забивайте, ребята, забивайте. Он командный футболист, играющий на команду и результат.

Я пишу Михаилу после каждой игры, поздравлял его со всеми забитыми мячами. Я очень рад, что он хотел – и у него всё вышло. Его заметили в сборной, потому что он всегда очень хотел за национальную команду играть. Я слежу за всеми его и передачами, и ошибками, и радостями, за всем», — цитирует Меркулова ua.tribuna.com.