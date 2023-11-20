Бишт, который эмир Катара вручил Месси после победы на ЧМ, сделали всей сборной Аргентины

Бывший менеджер соревнований Кубка мира – 2022 Алишер Никимбаев рассказал, что бишт, в котором Лионель Месси поднимал кубок чемпионата мира, был предназначен не только для него – традиционную накидку приготовили для всей команды.

«Я лично заносил в раздевалку сборной Аргентины 30 биштов. Это всё было согласовано с ФИФА и командами, потому что такой жест был пожеланием от руководства Катара. Выиграй Франция – они бы тоже были в биштах. Мы были готовы ко всем вариантам развития событий, в какую раздевалку заносить. Потом в итоге решили, что бишт наденет только Месси», – сказал Никимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3 и 4:2 по серии пенальти).