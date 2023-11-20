Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бишт, который эмир Катара вручил Месси после победы на ЧМ, сделали всей сборной Аргентины

Бишт, который эмир Катара вручил Месси после победы на ЧМ, сделали всей сборной Аргентины
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший менеджер соревнований Кубка мира – 2022 Алишер Никимбаев рассказал, что бишт, в котором Лионель Месси поднимал кубок чемпионата мира, был предназначен не только для него – традиционную накидку приготовили для всей команды.

«Я лично заносил в раздевалку сборной Аргентины 30 биштов. Это всё было согласовано с ФИФА и командами, потому что такой жест был пожеланием от руководства Катара. Выиграй Франция – они бы тоже были в биштах. Мы были готовы ко всем вариантам развития событий, в какую раздевалку заносить. Потом в итоге решили, что бишт наденет только Месси», – сказал Никимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3 и 4:2 по серии пенальти).

Материалы по теме
17-летний Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android