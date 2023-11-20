17-летний Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду

17-летний нападающий «Палмейраса», а также будущий форвард мадридского «Реала» Эндрик высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Что касается Месси, это феномен. Он очень хорош, снова стал лучшим в мире. Хочу насладиться моментом, играя против него, глядя на него вживую. Раньше я видел его только в видеоигре. Месси — великий игрок, но я больше поклонник Криштиану Роналду. Скоро я увижу Месси вблизи, это будет чудесно», — приводит слова Эндрика Goal.

Напомним, «Реал» заплатил за тогда 16-летнего форварда Эндрика € 35+25 млн в декабре прошлого года. Этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Эндрик перейдёт в мадридский клуб сразу же после достижения 18-летнего возраста.