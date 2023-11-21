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Стали известны соперники Грузии и Казахстана в плей-офф отбора к Евро-2024

Стали известны соперники национальных команд Грузии и Казахстана в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Казахстан сыграет со сборной Греции в гостях, а Грузия дома встретится с Люксембургом. Оба матча состоятся 21 марта.

Сборная Казахстана заняла третью строчку в группе H, набрав 18 очков. Национальная команда Грузии расположилась на четвёртом месте группы А, в активе команды восемь очков. Казахстан и Грузия продолжают отбор в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.