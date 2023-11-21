Кьеза рассказал о соперничестве с Мудриком во время матча Украина — Италия

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал результат матча с Украиной (0:0) в отборочной стадии Евро-2024.

«Я очень устал, я выложился на все сто, но мы очень довольны этой квалификацией. Вначале все думали, что нас ждёт потенциальная неудача, но мы сделали это, прошли квалификацию на Евро и очень, очень счастливы. В первом тайме у нас было два хороших шанса выйти вперед, и это могло изменить ход игры, но это нормально.

Мы были не в лучшей форме в обороне, когда я увидел, как Мудрик бежит, поэтому я подумал, что мы не можем пропустить гол сейчас. Я знаю, что он хороший спринтер, но и я тоже!» — приводит слова Кьезы Football Italia.

Сборная Италии финишировала на втором месте в группе и вышла в финальную часть турнира. Сборная Украины, в свою очередь, заняла третье место и сыграет в стыках Лиги наций за путёвку на Евро-2024.

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