Футболки Месси с чемпионата мира 2022 в Катаре будут выставлены на аукцион

Футболки нападающего сборной Аргентины Леонеля Месси, в которых он играл на чемпионате мира 2022 в Катаре, будут выставлены на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке, сообщает Mail Online.

По информации источника, часть вырученных средств пойдет на благотворительность.

Всего в наборе будет шесть футболок Месси: с первого тайма финала с Францией, 1/2 финала с Хорватией, 1/4 финала с Нидерландами, 1/8 финала с Австралией и двух из трех матчей группового этапа. Стоимость футболок оценивается не менее чем $ 10 млн, а футболка с финала будет стоить £ 8 млн.

Таким образом, футболки Месси могут побить рекорд по стоимости продажи спортивных памятных вещей. На данный момент самой дорогой продажей является майка Майкла Джордана из «Чикаго Буллз», которая была продана за £ 8,1 млн.

Сборная Аргентина выиграла чемпионат мира 2022 года, обыграв в финале сборную Франции 3:3 (4:2).