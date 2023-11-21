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Денис Глушаков: говорил, что сборная России обыграет Кубу 5:0. Чуть не угадал

Денис Глушаков: говорил, что сборная России обыграет Кубу 5:0. Чуть не угадал
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался по итогам матча между сборным России и Кубы (8:0).

«Счёт не удивил. Я говорил, что команда выиграет 5:0 — чуть не угадал. Хорошо, что сборная выиграла — это позитивное настроение. Заключительная игра в этом году, поэтому футболисты уйдут на перерыв в хорошем настроении.

Нужны ли такие матчи сборной? Других нет. Думаю, организаторы договорились бы с более сильными соперниками, но в кулуарах ходят слухи, что запрещают с нами играть», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в конце февраля прошлого года сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Накануне, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0 на «Волгоград Арене». Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.

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