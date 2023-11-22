Месси вступил в конфликт с Родриго перед матчем Бразилия — Аргентина

В эти минуты проходит встреча 6-го тура отборочного этапа на чемпионат мира — 2026 в Южной Америке между сборными Бразилии и Аргентины. На момент написания новости в матче идёт первый тайм, счёт — 0:0.

Начало матча было отложено на 30 минут из-за беспорядков на стадионе. Национальная команда Аргентины сначала ушла в раздевалку, однако спустя время вернулась на поле.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси повздорил с вингером сборной Бразилии Родриго после возвращения на поле.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

После пяти туров Аргентина лидирует в турнире с 12 очками. Бразилия занимает пятую позицию с 7 очками.

Аргентина в прошлом матче проиграла Уругваю (0:2). Она прервала серию из восьми подряд выигранных встреч после ЧМ-2022. Бразилия потерпела в отборе два поражения подряд. Несколько дней назад она уступила Колумбии (1:2), а в октябре проиграла Уругваю (0:2).