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Полиция Перу избила игроков сборной Венесуэлы дубинками за попытку подойти к трибунам

Полиция Перу избила игроков сборной Венесуэлы дубинками за попытку подойти к трибунам
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В Южной Америке произошёл резонансный эпизод, видео которого стало вирусным в соцсетях. Полиция Перу избила дубинками игроков сборной Венесуэлы, которые хотели подойти к трибуне со своими болельщиками, чтобы подарить им футболки.

Полицейские в жёсткой форме объясняли футболистам, что не пустят их к трибунам, и отталкивали их. Один из футболистов ударил по руке полицейского, который толкал его. В ответ на это некоторые правоохранители пустили в ход дубинки.

Полиция Перу избила дубинками игроков сборной Венесуэлы за попытку подойти к трибунам. Видео:

Напомним, в ночь на 22 ноября состоялся матч в рамках квалификации на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде между сборными Перу и Венесуэлы. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

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