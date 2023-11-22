Полиция Перу избила игроков сборной Венесуэлы дубинками за попытку подойти к трибунам

В Южной Америке произошёл резонансный эпизод, видео которого стало вирусным в соцсетях. Полиция Перу избила дубинками игроков сборной Венесуэлы, которые хотели подойти к трибуне со своими болельщиками, чтобы подарить им футболки.

Полицейские в жёсткой форме объясняли футболистам, что не пустят их к трибунам, и отталкивали их. Один из футболистов ударил по руке полицейского, который толкал его. В ответ на это некоторые правоохранители пустили в ход дубинки.

Полиция Перу избила дубинками игроков сборной Венесуэлы за попытку подойти к трибунам. Видео:

Напомним, в ночь на 22 ноября состоялся матч в рамках квалификации на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде между сборными Перу и Венесуэлы. Матч завершился вничью со счётом 1:1.