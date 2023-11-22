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Перу и Венесуэла разошлись миром в отборе к ЧМ-2026

Перу и Венесуэла разошлись миром в отборе к ЧМ-2026
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Сегодня, 22 ноября, состоялся матч в рамках квалификации на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде между сборными Перу и Венесэулой. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 6-й тур
22 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Перу
Окончен
1 : 1
Венесуэла
1:0 Йотун – 17'     1:1 Саварино – 54'    

На 17-й минуте встречи счёт открыл перуанский полузащитник Йосимар Йотун. Сравнял счёт на 54-й минуте венесуэльский вингер Джефферсон Савварино.

Перуанцы нанесли 12 ударов в сторону ворот противника, а венесуэльцы — 9. Тем не менее гости имели больше владения мячом — 53% против 47% у хозяев.

Таким образом, после шести матчей Венесуэла занимает четвёртое место в группе. Перу, в свою очередь, находится на последнем, десятом месте, сумев набрать лишь два очка.

Из группы напрямую на мундиаль попадут шесть из 10 национальных команд. Сборная на седьмой строчке отправится в стыковые матчи.

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