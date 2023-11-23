Представитель Захаряна: Арсен адаптировался в «Реале Сосьедад», он покажет то, что умеет

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, как проходит адаптация 20-летнего футболиста в Испании.

«Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме. Помимо матчей чемпионата будет Лига чемпионов, и в любом случае состав будут ротировать. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли.

Там другой чемпионат, всё быстрее в плане принятия решений, должна быть другая физическая готовность, команда в Ла Лиге занимает первое место по игре без мяча. Все игроки должны быть физически готовы, чтобы прессинговать. Захарян уже три месяца находится в Испании, физически он прибавил. Я думаю, что у Арсена всё будет нормально. Он будет играть и покажет то, что умеет», — приводит слова Голубина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Арсен Захарян принял участие в 10 матчах за «Реал Сосьедад» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.