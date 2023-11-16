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Личка: Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать, всё придёт

Личка: Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать, всё придёт
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об адаптации своего бывшего подопечного Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«У Захаряна нет результативных действий? В этом нет ничего страшного. Арсен ещё молодой игрок, переезд в другую страну, в другую культуру — это всегда стресс. Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать. Шанс проявить себя всегда выпадет. Арсен талантлив, к нему всё придёт со временем», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Арсен Захарян принял участие в 10 матчах за «Реал Сосьедад» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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