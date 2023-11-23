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Лапорта — о травме Гави: у Хави достаточно ресурсов, чтобы продолжить хорошую кампанию

Лапорта — о травме Гави: у Хави достаточно ресурсов, чтобы продолжить хорошую кампанию
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о составе каталонского клуба после травмы полузащитника Гави.

«В принципе мы считаем, что у нас очень конкурентоспособная команда и что у Хави достаточно ресурсов, чтобы продолжить хорошую кампанию», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. В этом сезоне Гави провёл 15 матчей за сине-гранатовых, из них 13 — в стартовом составе. В прошлой кампании испанский хавбек отыграл 36 матчей в Ла Лиге за «Барселону», забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Гави в € 90 млн.

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