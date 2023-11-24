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Тренер «Барселоны» Хави рассказал, как поддержал Гави, получившего серьёзную травму

Тренер «Барселоны» Хави рассказал, как поддержал Гави, получившего серьёзную травму
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился тем, как он поддержал полузащитника каталонского клуба Гави, получившего травму крестообразной связки колена во время минувшей паузы на матчи сборных.

«Я общался с ним на эту тему, поскольку у меня есть личный опыт восстановления от подобной травмы. Этот опыт помог мне стать большим футболистом. Я прекрасно понимал, что мне нужно больше заботиться о себе, я стал более профессионален и начал посещать больше профилактических процедур. Я сообщил Гави, что регулярные оздоровительные мероприятия — это ключ к заживлению колена. Реабилитация всегда даётся с трудом, поэтому очень важно не пропустить ни одного восстановительного дня. Это то, что я сказал ему», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, Хави получил разрыв крестообразной связки в декабре 2005 года. Из-за данного повреждения испанец пропустил 144 дня.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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