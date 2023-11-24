Тренер «Барселоны» Хави рассказал, как поддержал Гави, получившего серьёзную травму

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился тем, как он поддержал полузащитника каталонского клуба Гави, получившего травму крестообразной связки колена во время минувшей паузы на матчи сборных.

«Я общался с ним на эту тему, поскольку у меня есть личный опыт восстановления от подобной травмы. Этот опыт помог мне стать большим футболистом. Я прекрасно понимал, что мне нужно больше заботиться о себе, я стал более профессионален и начал посещать больше профилактических процедур. Я сообщил Гави, что регулярные оздоровительные мероприятия — это ключ к заживлению колена. Реабилитация всегда даётся с трудом, поэтому очень важно не пропустить ни одного восстановительного дня. Это то, что я сказал ему», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, Хави получил разрыв крестообразной связки в декабре 2005 года. Из-за данного повреждения испанец пропустил 144 дня.

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