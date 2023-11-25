Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пети: катарцы не смогли ничего построить в «ПСЖ» за 10 лет. Чего им ещё не хватает?

Пети: катарцы не смогли ничего построить в «ПСЖ» за 10 лет. Чего им ещё не хватает?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Эммануэль Пети подверг критике вектор развития «ПСЖ» при нынешних владельцах.

«Постарайтесь быть объективными. Кто-то говорит, что изменение курса развития требует времени, но с тех пор, как катарцы пришли в клуб, прошло уже 10 лет. Сколько вам ещё нужно времени для того, чтобы что-то построить? Вы должны знать, чего хотите.

Вы хотите конкурировать с большими или маленькими клубами? Они вложили более € 300 млн в летнее трансферное окно, а вы пытаетесь доказать мне, что им нужно ещё два года. Как насчёт 10 лет, вас это устроит? Вы не можете сравнивать себя с «Манчестер Сити», поскольку с приходом Гвардиолы они прогрессируют из года в год», — приводит слова Пети RMC Sport.

Материалы по теме
Эммануэль Пети: «Арсеналу» не нужен Дембеле. Он постоянно упускает возможности забить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android