Эммануэль Пети: «Арсеналу» не нужен Дембеле. Он постоянно упускает возможности забить

Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Эммануэль Пети прокомментировал слухи о том, что лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле, а также поделился мнением насчёт того, какой футболист мог бы усилить атаку «канониров».

«Я бы не подписывал Дембеле. Он постоянно упускает возможности и не забивает голов. К тому же у него было трудное начало в «ПСЖ», поэтому я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал».

Но я — большой поклонник Айвана Тони. Он проделал отличную работу с «Брентфордом», и я не удивлюсь, если им будет трудно без него. Без Тони это другая команда. Он привносит в неё многое — голы, менталитет, настрой. Тот, кто подпишет Тони в январе, осуществит выгодную сделку. Если у «Арсенала» есть шанс подписать его, то ему стоит сделать это», — приводит слова Пети Mundo Deportivo со ссылкой на Foot Mercato.