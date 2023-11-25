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«Венеция» разгромила «Бари» со счётом 3:0. Черышев появился на поле впервые за два месяца

«Венеция» разгромила «Бари» со счётом 3:0. Черышев появился на поле впервые за два месяца
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Сегодня, 25 ноября, в матче 14-го тура итальянской Серии B встречались «Бари» и «Венеция». Команды играли на стадионе «Сан-Никола» в Бари (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 30-й минуте Николас Пьерини вывел гостей вперёд.

На 90-й минуте Таннер Тессманн удвоил преимущество.

На 90+7-й минуте Али Дембеле поставил точку в этой игре.

Напомним, за «Венецию» выступает российский футболист Денис Черышев, который появился на поле на 85-й минуте матча. Для россиянина это первая игра за два месяца.

На данный момент после 14 сыгранных матчей в итальянской Серии B «Бари» находится на 10-й строчке с 18 очками. «Венеция» является лидером чемпионата с 30 очками.

Италия - Серия B . Серия В. 14-й тур
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Бари
Бари
Окончен
0 : 3
Венеция
Венеция
0:1 Пьерини – 30'     0:2 Тессманн – 90'     0:3 Дембеле – 90+7'    
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