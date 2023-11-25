«Венеция» разгромила «Бари» со счётом 3:0. Черышев появился на поле впервые за два месяца
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Сегодня, 25 ноября, в матче 14-го тура итальянской Серии B встречались «Бари» и «Венеция». Команды играли на стадионе «Сан-Никола» в Бари (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 30-й минуте Николас Пьерини вывел гостей вперёд.
На 90-й минуте Таннер Тессманн удвоил преимущество.
На 90+7-й минуте Али Дембеле поставил точку в этой игре.
Напомним, за «Венецию» выступает российский футболист Денис Черышев, который появился на поле на 85-й минуте матча. Для россиянина это первая игра за два месяца.
На данный момент после 14 сыгранных матчей в итальянской Серии B «Бари» находится на 10-й строчке с 18 очками. «Венеция» является лидером чемпионата с 30 очками.
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