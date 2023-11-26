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Магомеду Адиеву подарили автомобиль после выступления сборной в отборе на Евро-2024

Магомеду Адиеву подарили автомобиль после выступления сборной в отборе на Евро-2024
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов подарил автомобиль главному тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву.

Фото: из личного архива Магомеда Адиева

«Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать всё возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу», — написал Адиев в социальной сети.

На фотографии видно ключи от автомобиля бизнес-класса. Однако тренер не назвал марку и модель машины. Предположительно, ключи принадлежат новому Mercedes-Benz или BMW.

Напомним, под руководством Адиева сборная Казахстана после 10 матчей отбора на Евро-2024 расположилась на третьей строчке с 18 очками. При этом команда имеет шансы выйти на турнир с помощью плей-офф.

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