Казахстан обидно проиграл решающий матч группы. Но команда Адиева ещё может выйти на Евро

В Словении всё решилось в самой концовке. Российский тренер снова был близок к сенсации.

Сборная Казахстана проиграла решающий матч группового турнира Евро-2024 в Словении. Но у команды российского тренера Магомеда Адиева ещё остаются шансы пробиться на чемпионат Европы. Теперь – через стыковые матчи в следующем году.

Казахстанцев устраивала в Любляне только победа, но команда Адиева не полетела вперёд с первых минут сломя голову. Наоборот, гости играли осторожно. Отдали хозяевам мяч и территорию, защищались всей командой по схеме 5-3-2, выдавливали словенцев на фланги и надеялись использовать свободное пространство на половине поля соперника. Команда Матьяжа Кека тоже, разумеется, рисковать не собиралась, поэтому футбол был закрытым. Но всё равно достаточно интересным, напряжённым, эмоциональным.

Только спустя 10 минут команды Адиева и Кека обменялись первыми ударами – издали, неточными. Реальной остроты не было до тех пор, пока хавбек Млакар не пробил головой после кросса из-под защитника «Ахмата» Быстрова. Кстати, игрок из РПЛ выступал на не совсем привычной для себя позиции – закрывал весь правый фланг. Марат явно не угадал с бутсами, поэтому в некоторых эпизодах поскальзывался. Ещё чемпионат России в основе сборной Казахстана представлял защитник «Зенита» Алип. В таком важном матче мы увидели даже дриблинг Нуралы, завершившийся для него очень неприятно – получил по ногам от Карничника.

Сборная Казахстана имела хороший момент на исходе получаса, когда словенцы потеряли в штрафной Чеснокова, но у атакующего хавбека не получилось забить такой же красивый гол, как в ворота Сан-Марино несколькими днями ранее. Его удар головой лишь размял голкипера-звезду хозяев Облака. В первом тайме казахстанцы уступили по ударам – 2:7 (из штрафной – 1:5, в створ – 1:2), тем не менее ушли бы на перерыв при счетё 0:0, если бы не ужасный «привоз» Вороговского. Левый латераль завис в собственной штрафной, видимо, ожидая, что вратарь побежит к мячу, но ошибся. И ударил по ноге Стояновича. Поляк Марциняк фола не разглядел – судье помог VAR. С «точки» спокойно забил Шешко: голкипер Шацкий не угадал, куда прыгать.

Казалось, шансы команды Адиева стремятся к нулю, но после перерыва на поле вышла совсем другая сборная Казахстана! Не по составу (замен российский тренер не сделал) – по менталитету. Гости подняли линии, стали агрессивнее встречать противника и улучшили владение мячом. И уже на 48-й минуте два игрока атаки казахстанцев сделали гол. Самородов вырезал передачу с правого фланга на второго форварда Оразова, которого словенцы умудрились потерять на линии вратарской. А тот технично переправил мяч в сетку низом. Самое потрясающее, что Оразов выступает как раз в Словении за «Копер».

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При счёте 1:1 команда Кека не пыталась удерживать счёт антифутбольными средствами, а хотела снова забрать мяч и вернуть игру в прежнее русло. Отчасти это получилось. Особенно опасными были стандарты в исполнении сборной Словении. В одном эпизоде красивое спасение сотворил голкипер казахстанцев Шацкий, в другом чудо-сейв совершил Куат. Экс-хавбек «Оренбурга» и «Химок» остановил грудью мяч, летевший в пустые ворота после удара бывшего игрока ЦСКА Бийола. Но команда Адиева уже почувствовала – можно дожимать словенцев! Тот же Оразов имел ещё один шанс забить в середине второго тайма.

Казахстанцы билась за прямую путёвку на чемпионат Европы до последнего. Адиев в концовке не побоялся усилить атаку дебютантом – выпустил 21-летнего нападающего Свиридова, не имевшего матчей за национальную команду. Риск не сыграл. Хотя во втором тайме казахстанцы почти не уступили по ударам – 5:6 (из штрафной – 3:3, в створ – 2:4). Но когда гости раскрылись, словенцы использовали преимущество своих игроков в индивидуальном мастерстве. Быструю ответную атаку команды Кека завершил классным обводящим ударом Вербич.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Словения едет на Евро-2024, а для Казахстана отборочный цикл продолжается. В плей-офф Лиги наций соперники команды Адиева – Греция, Грузия и Люксембург.