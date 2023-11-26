Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нант» — «Гавр»: Ганаго вывел хозяев вперёд, однако гол отменили

«Нант» — «Гавр»: Ганаго вывел хозяев вперёд, однако гол отменили
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 13-го тура французской Лиги 1 встречаются «Нант» и «Гавр». Команды играют на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелом Ногейрой (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте Игнатиус Ганаго вывел хозяев вперёд, однако мяч отменили.

Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который появился в стартовом составе.

Франция - Лига 1 . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 0
Гавр
Гавр
Удаления: нет / Айю – 67'

В прошлом туре чемпионата Франции «Нант» на выезде уступил «Метцу» со счётом 1:3, а «Гавр» на своём поле сыграл вничью с «Монако» (0:0).

«Гавр» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после 12 матчей. «Нант» находится на 10-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», у которого 30 очков за 13 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android