Малиновский по количеству голов из-за штрафной с августа 2019 года уступает лишь Месси

Вчера проходил матч 13-го тура чемпионата Италии между «Фрозиноне» и «Дженоа». (2:1) Единственный гол за «грифонов» дальним ударом забил украинский полузащитник Руслан Малиновский — это его 16-й гол из-за пределов штрафной за последние четыре года.

Начиная с августа 2019 года, когда Руслан дебютировал в Серии А, больше голов из-за пределов штрафной площади среди действующих или бывших игроков топ-5 лиг забил только Лионель Месси, этим летом перебравшийся в «Интер Майами» – 23, сообщает Opta Sport.

Это дебютный гол Малиновского за «Дженоа». До этого он отмечался только голевыми передачами.

Нынешним летом Малиновский перешёл в «Дженоа» из «Марселя» на правах аренды. Итальянцы имеют право на выкуп украинского игрока.