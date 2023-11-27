Орлов: история Абаскаля с Соболевым закончилась в пользу «Спартака»

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном конфликте между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим команды Александром Соболевым. Напомним, сообщалось, что Абаскаль ранее отстранил Александра от тренировок с командой.

«По поводу истории Абаскаля с Соболевым. Чем она закончилась? В пользу команды. Из-за того, что вот так Абаскаль его не выпускал, Соболев понял, что он прежде всего должен быть игроком команды. И какой он великолепный голевой пас выдал в последнем матче с «Балтикой», в этой снежной буре.

Вот история была с Дзюбой в «Зените». Начинается момент, он немножко не успевает и не бежит назад при обороне своих ворот. Во время игры при стандартах он всё равно приходил. Ну и, конечно, тренер это не может прощать, потому что он ото всех остальных требует движения, туда-сюда, а один игрок не бежит. Думает: «Да я в центре там всё сделаю».

Такие же проблемы будут сейчас у Дзюбы и у «Локомотива». Потому что всё равно понадобится скоростной футбол. Если «Локомотив», конечно, хочет бороться за призовые места. Почему Абаскаль Игнатова запускает и пропал Зобнин из состава? Да потому, что эти ребята интересны», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак.