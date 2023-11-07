«Уже похоже на то, что было со мной». Глушаков — о слухах о конфликте внутри «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слухи о возможном конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и некоторыми игроками команды.

«Возникают ли флешбэки, когда слышу про конфликт внутри «Спартака»? Каждая ситуация у всех разная. Думаю, что уже где‑то начинает быть похоже на то, что было со мной. Наверное, кто‑то переподписал контракт, кого‑то ставят, кого‑то не ставят. Оттуда ветер дует.

Что важно в этой ситуации, чтобы в клубе происходило? В клубе надо находиться и знать всю историю. Игрокам самое важное просто сосредоточиться на футболе, выполнять свою работу, забивать голы и выигрывать матчи», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, Глушаков был капитаном «Спартака» при итальянском тренере Массимо Каррере. Позднее Глушаков из‑за лайка к посту с критикой в адрес Карреры был переведён в дубль, а через некоторое время покинул клуб.

Ранее появилась информация, что у нападающего красно-белых Александра Соболева конфликт с тренером команды Гильермо Абаскалем. Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что был отстранён от тренировок. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак.