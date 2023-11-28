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«Челси» не желает отдавать Брою в аренду «Фулхэму»

«Челси» не желает отдавать Брою в аренду «Фулхэму»
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Нападающий «Челси» Армандо Броя не покинет лондонский клуб предстоящей зимой. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, в офисе «аристократов» обдумали предложение «Фулхэма» об аренде 21-летнего форварда и приняли решение не вступать в переговоры по молодому футболисту.

Сообщается, что в услугах Брои заинтересован главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино. Аргентинец планирует использовать игрока в ближайшие недели и хочет посмотреть, как Армандо покажет себя на дистанции.

Броя находится в системе «Челси» с 2009 года. В текущем сезоне албанский форвард провёл за «синих» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее стала известна приоритетная цель «Челси» в предстоящее зимнее трансферное окно.

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