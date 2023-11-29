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Источник: Андрея Шевченко предлагали в «Милан» в качестве временного тренера до июня

Источник: Андрея Шевченко предлагали в «Милан» в качестве временного тренера до июня
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Бывшего игрока «Милана», а также тренера сборной Украины и итальянского «Дженоа» Андрея Шевченко предлагали в миланскую команду в качестве временного тренера до июня, сообщает инсайдер Николо Скира.

Украинца предлагали некоторые посредники, однако профиль Шевченко не убедил руководство клуба.

На данный момент главным тренером «Милана» является Стефано Пиоли, контракт которого истекает 30 июня 2025 года. Но появилась информация, что если наставник не сможет вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов, то уже в ближайшее время отправится в отставку.

Напомним, на данный момент «Милан» после пяти сыгранных матчей групповой стадии Лиги чемпионов располагается на последнем, четвёртом месте с пятью очками. При этом «Ньюкасл Юнайтед» имеет такое же количество очков и находится на третьей строчке.

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